Пойман подменивший себя в тюрьме братом-близнецом педофил

В Перу поймали заключенного, более года назад сбежавшего из тюрьмы под видом брата. Об этом сообщает в среду, 14 февраля, BBC News.

Александер Дельгадо отбывал 16-летнее заключение за сексуальное насилие над детьми и кражу. В январе 2017-го мужчину в исправительном учреждении к северу от перуанской столицы Лимы приехал навестить брат-близнец Джанкарло. Во время общения заключенный накачал родственника наркотиками, поменялся с ним одеждой и смог улизнуть.

Подмену подтвердили после того, как у мужчины взяли отпечатки пальцев. Его отпустили, а поиски сбежавшего Александера не приносили плодов, пока за информацию о нем не объявили награду. В итоге преступника поймали в портовом городе Кальяо.

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Дельгадо после ареста рассказал, что использовал подвернувшуюся возможность выйти, потому что очень сильно хотел увидеть мать. Теперь его намерены отправить в максимально защищенную тюрьму в высокогорье на юге страны.

Как сообщается, пока Александер был в розыске, его близнец оказывался в полиции. Джанкарло подозревали в намеренной помощи брату, однако в итоге обвинений мужчине не предъявили и отпустили.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в мусорной машине.

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