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Заключенный сбежал из тюрьмы и застрял в мусоре

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В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в мусорной машине. Об этом сообщает Associated Press.

Беглец спрятался в мусорном баке, который стоял возле исправительного учреждения. Около 05:30 утра к тюрьме подъехал мусоровоз и вывалил содержимое бака в кузов. Мужчина попал в пресс для уплотнения отходов и не смог выбраться оттуда самостоятельно.

Пожарным понадобилось два часа для того, чтобы вытащить из машины мешки с мусором, а затем извлечь застрявшего заключенного. Вызволенного мужчину отправили в больницу. Его состояние не уточняется, однако известно, что он шевелился, когда его несли к машине скорой помощи.

В мае сообщалось, что в Гондурасе заключенный переоделся в женскую одежду, чтобы сбежать из тюрьмы особого режима.

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