Американский заключенный рассказал о плане побега в ящике с опилками

Заключенный, отбывавший пожизненное заключение в тюрьме особого режима в американском городе Оберн, штат Нью-Йорк, рассказал журналистам, как он готовился к побегу. Об этом сообщает Associated Press.

Гордон Мауэр по кличке Вуди (Gordon "Woody" Mower) планировал спрятаться под кучей опилок в тюремном мебельном цехе в небольшом деревянном ящике. Он надеялся, что местный фермер, который регулярно наведывается в тюрьму за опилками, не заметит его и вывезет за пределы исправительного учреждения на своем грузовике.

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Мауэр раздобыл защитные очки и маску и стал репетировать побег вместе с приятелем. По его словам, он пытался спрятаться в опилках около пятидесяти раз. Иногда ящик не выдерживал нагрузку и ломался, заключенный получал травмы, но сотрудники тюрьмы так ничего и не заметили. «Где были надзиратели? — говорит Мауэр. — Как мы могли все это соорудить, погрузиться в опилки, и никто ничего не заметил и не сказал?»

Побег сорвался после того, как один из заключенных сообщил охране о планах Мауэра.

В мае сообщалось, что в Гондурасе заключенный переоделся в женскую одежду, чтобы сбежать из тюрьмы особого режима.