Тюремный охранник проглядел жестокое нападение на товарища

В США охранника одной из тюрем Нью-Йорка жестоко избили пятеро заключенных. Во время нападения коллега пострадавшего стоял рядом, прибирал стол и не реагировал на происходящее. 30-секундное видео с камер наблюдения опубликовало издание New York Post.

На охранника внезапно набросился один из заключенных и ударом в лицо повалил его на пол. Следом в помещение ворвались и начали избивать тюремщика еще четверо преступников. В нескольких шагах от драки его невозмутимый коллега в это время перекладывалет вещи на столе.

Нападавших утихомирили двое других вбежавших в комнату охранников. Они разняли заключенных и распылили перцовый спрей.

Издание сообщает, что 39-летнего пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с переломом шеи. Источник в исправительном учреждении сообщил, что это была одна из самых жестоких тюремных атак за многие годы.

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