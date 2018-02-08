Вор пожаловался на кражу украденного

В американском городе Спокан-Велли, штат Вашингтон, вор пожаловался в полицию на кражу своей добычи. Об этом сообщает KHQ-Q6.

46-летний Джейсон Чанц (Jason Tschanz) обратился в правоохранительные органы и заявил, что соседка проникла к нему в квартиру и стащила вещи, которые он незадолго до этого приобрел у ее бойфренда.

Помощник шерифа наведался к женщине и выслушал ее версию произошедшего. Она рассказала, что уходила из дома на несколько часов, а после возвращения заметила пропажу телевизора, консоли Xbox и игр.

Пару недель назад Чанц уже пытался забраться в ее квартиру, поэтому подозрения пали на него. Чанца не было дома, но его дочь подтвердила, что утром отец откуда-то притащил телевизор и Xbox. Соседка забрала свой телевизор и вернула его к себе в квартиру.

Чанц отверг обвинения и заверил стража порядка, что сосед сам продал ему телевизор, Xbox и другие вещи за 100 долларов. Телевизор, по его словам, унесла соседка, а Xbox он успел перепродать за 25 долларов.

Помощник шерифа связался с соседом, который к тому времени попал в тюрьму за другое преступление, и подтвердил справедливость слов женщины. После допроса Чанц сознался в краже. Ему предъявлены обвинения в незаконном проникновении в помещение, краже третьей степени и хулиганстве.

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