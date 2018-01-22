Чемпиона по поеданию пончиков обвинили во взломе лавки пончиков

Чемпиона по поеданию пончиков из США обвинили во взломе магазина пончиков. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Четыре года назад Брэдли Хардисон (Bradley Hardison) победил в соревновании в штате Северная Каролина, съев восемь пончиков в глазури за две минуты. Чемпионат был приурочен к «Национальной ночи гуляний против преступлений» (National Night Out Against Crime) — фестивалю, на котором люди садятся вечером около своих домов, а полиция рассказывает им о своей работе и проводит конкурсы.

Однако спустя несколько дней после победы полиция арестовала его. Хардисон оказался в розыске по подозрению в совершении серии краж со взломом. Стражи порядка разыскали его после появления в прессе статьи о чемпионате по поеданию пончиков, где фигурировало его имя.

Кроме того, в ноябре 2017 года Хардисон снова попался на краже со взломом, но на этот раз его целью стал магазин пончиков. Неизвестно, успел ли он съесть украденное прямо на месте.

19 января ему предъявили обвинения в этих преступлениях. В настоящее время Хардисон отпущен под подписку о невыезде и залог в семь тысяч долларов и ждет дальнейших заседаний.

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