Австралийцы начали зарабатывать на продаже букетов из пончиков

Семья из Сиднея (Австралия) начала зарабатывать 4,3 тысячи долларов в день после того, как основала бизнес по продаже букетов из пончиков. Об этом пишет Daily Mail.
Семья Хатеров продает по десять пончиков за 78 долларов, оформляя их в форме букетов. Также у австралийцев можно купить уложенные в коробки разных размеров сладости с пожеланиями. Родственники основали фирму Dessertboxes (в переводе означает «коробки с десертами») три месяца назад.
По информации Daily Mail, за утро сотрудники фирмы пекут 660 пончиков. Букеты и коробки могут быть сделаны по определенном случаю. Также покупатель может выбрать тематику для украшения подарка. «Драгоценности заржавеют, цветы завянут, но никто не откажется от пончиков», — сказала совладелица проекта Саманта Хатер (Samantha Khater).
В апреле стало известно, что жительница пригорода Сиднея (Австралия) создала бизнес, продавая пончики без добавления сахара. 19-летняя Абби Андер (Abbey Unger) не употребляет сладкое и фрукты с тех пор, как ей поставили диагноз дисбактериоз кишечника в старших классах школы.