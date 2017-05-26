Австралийцы начали зарабатывать на продаже букетов из пончиков

Семья из Сиднея (Австралия) начала зарабатывать 4,3 тысячи долларов в день после того, как основала бизнес по продаже букетов из пончиков. Об этом пишет Daily Mail.

Семья Хатеров продает по десять пончиков за 78 долларов, оформляя их в форме букетов. Также у австралийцев можно купить уложенные в коробки разных размеров сладости с пожеланиями. Родственники основали фирму Dessertboxes (в переводе означает «коробки с десертами») три месяца назад.

Yesterday we had our first proposal! We can guarantee she said YES to this one! #dessertboxes A post shared by Dessert Boxes (@dessertboxes) on May 17, 2017 at 1:48am PDT

You have 2 more days to put through your Mother's Day orders! Donut bouquets are totally the thing this year! #dessertboxes#donutbouquets A post shared by Dessert Boxes (@dessertboxes) on May 11, 2017 at 3:20am PDT

A post shared by Dessert Boxes (@dessertboxes) on May 10, 2017 at 2:06am PDT

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По информации Daily Mail, за утро сотрудники фирмы пекут 660 пончиков. Букеты и коробки могут быть сделаны по определенном случаю. Также покупатель может выбрать тематику для украшения подарка. «Драгоценности заржавеют, цветы завянут, но никто не откажется от пончиков», — сказала совладелица проекта Саманта Хатер (Samantha Khater).

В апреле стало известно, что жительница пригорода Сиднея (Австралия) создала бизнес, продавая пончики без добавления сахара. 19-летняя Абби Андер (Abbey Unger) не употребляет сладкое и фрукты с тех пор, как ей поставили диагноз дисбактериоз кишечника в старших классах школы.