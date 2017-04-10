Бикини-модель из Австралии заработала состояние в Instagram

Жительница австралийского города Голд-Кост зарабатывает около трех тысяч долларов на каждой публикации на своей странице в соцсети Instagram. Об этом пишет в понедельник, 10 апреля, Daily Mail.

На страницу 28-летней Росанны Аркл (Rosanna Arkle) подписаны более 3,1 миллиона пользователей. Она выросла в Новой Зеландии, но восемь лет назад переехала в Австралию и приняла участие в съемках реалити-шоу. Став популярной благодаря телепрограмме, модель начала вести страницу в соцсети.

My 'Go To' after every work out 💪🏽💞 #IsoPept by @ehplabs 👅🍪Cookies & Cream is my favourite flavour ... A post shared by Rosanna Arkle (@rosannaarkle) on Apr 6, 2017 at 5:15pm PDT

Loving @BrighterWhite's teeth whitening kit! Amazing results with 0 teeth sensitivity! 🌟🙌🏽 #BrighterWhite A post shared by Rosanna Arkle (@rosannaarkle) on Mar 23, 2017 at 4:08pm PDT

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Отмечается, что Аркл стали поступать предложения о рекламе в соцсети и женщина начала зарабатывать в интернете. Она приобрела дом в Австралии, а публикации фотографий и общение с подписчиками стали ее основной работой и источником дохода.

В январе сообщалось, что владелицы популярных аккаунтов в фотосервисе Instagram пожаловались на ряд сайтов, создатели которых обвиняли их в проституции и оказании эскорт-услуг.