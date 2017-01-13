Популярные Instagram-модели пожаловались на обвинения в проституции

Владелицы популярных аккаунтов в фотосервисе Instagram пожаловались на ряд сайтов, создатели которых обвиняют их в проституции и оказании эскорт-услуг. Об этом сообщает The Independent.

По словам Instagram-моделей, они выкладывают фотографии из путешествий для семьи и друзей, но неизвестные публикуют их профили на своих сайтах и утверждают, что они занимаются проституцией и оказывают эскорт-услуги. «Все эти сайты придерживаются абсолютно сексистской позиции. Их создатели считают, что если у женщины нет очевидного источника дохода, то она промышляет эскортом», — отметила одна из девушек.

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По ее словам, из-за подобных обвинений девушки часто удаляют Instagram-аккаунты и профили в других соцсетях, а также подвергаются оскорблениям со стороны друзей.

В сети существует немало ресурсов, где Instagram-моделей обвиняют в проституции и совместной жизни со спонсорами. Создатель одного из таких сайтов рассказывал Fox News, что таким образом пытается предостеречь будущих клиентов девушек.

При этом источник в одном из модельных агентств отметил, что многие Instagram-модели действительно вступают в связь с богатыми мужчинами, чтобы с помощью фотографий красивой жизни набрать максимальное количество подписчиков и зарабатывать на рекламе в фотосервисе.