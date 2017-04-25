Австралийка создала бизнес на продаже пончиков без сахара

Жительница пригорода Сиднея (Австралия) создала бизнес, продавая пончики без добавления сахара. Об этом пишет Daily Mail.

19-летняя Абби Андер (Abbey Unger) не употребляет сладкое и фрукты с тех пор, как ей поставили диагноз дисбактериоз кишечника в старших классах школы. Девушке пришлось полностью исключить сахар из своей диеты, чтобы избавиться от утренней тошноты, слабости, неспособности удерживать внимание и других признаков заболевания.

Андер создала проект Houghnuts. Девушка печет пончики, используя в качестве основного ингредиента тыкву. Также она подчеркивает, что не жарит свои десерты, делая их здоровой едой. После того, как выпечку начали раскупать на рынках, австралийка запустила продажу в сети.

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Один пончик можно купить за четыре доллара, а набор из 60 приобрести за 130 долларов.

Ранее в апреле стало известно, что жительница австралийского города Голд-Кост зарабатывает около трех тысяч долларов на каждой публикации на своей странице в соцсети Instagram. На страницу 28-летней Росанны Аркл (Rosanna Arkle) подписаны более 3,2 миллиона пользователей.