В США участник конкурса по быстрому поеданию пончиков подавился и умер

В американском городе Денвер, штат Колорадо, погиб участник состязания по скоростному поеданию пончиков. Об этом сообщает 9news.com.

42-летний мужчина принимал участие в конкурсе Tex-Ass Doughnut Challenge, который устраивает сеть ресторанов Voodoo Doughnut. По свидетельству очевидца, он пытался затолкать в себя побольше еды и подавился. Присутствующие хотели помочь, но никто не знал, что нужно делать. Когда приехали медики, мужчина был уже мертв.

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Согласно условиям конкурса, описанным на сайте FoodChallenges.com, в течение 80 секунд участники должны съесть шесть пончиков, каждый из которых имеет диаметр 20 сантиметров и весит около 250 граммов. Победитель получает значок с надписью «Я победил в Tex-Ass Challenge» и бесплатный обед.

В ноябре сообщалось, что в Японии подавился и умер участник конкурса по поеданию онигири (национальное блюдо из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара).