В США убийца стал секс-рабом в тюрьме и нажился на этом

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William Cordoba
William Cordoba

Убийца, отбывающий пожизненное наказание в одной из тюрем американского штата Калифорния, стал жертвой сексуальных домогательств со стороны одной из сотрудниц. Впоследствии он получил компенсацию в несколько десятков тысяч долларов. Об инциденте сообщает San Francisco Chronicle.

Уильям Кордоба (William Cordoba) подал в суд на Сильвию Пулидо (Silvia Pulido), которая работала учителем в тюрьме, где он отбывал наказание за убийство и грабеж. Согласно материалам дела, в 2010 году он стал помогать ей. Через некоторое время женщина фактически превратила его в своего секс-раба. Взамен злоумышленница пообещала помочь осужденному найти адвокатов, чтобы вытащить его из тюрьмы.

В материалах дела говорится, что мужчина в итоге прекратил связь с сотрудницей тюрьмы, однако она отомстила ему, обвинив Кордобу в нарушении внутреннего тюремной дисциплины. Из-за ее жалобы мужчину на 9 месяцев отправили в одиночную камеру.

Заключенный подал жалобу на Пулидо еще в 2012 году, сказав, что нуждается в психиатрическом лечении после произошедшего. Его адвокат заявила, что «как женщины, так и мужчины, имеют право на защиту от сексуальных домогательств, и ничего не меняется от того, что сам пострадавший — преступник».

После случившегося Пулидо уволили с места работы, а ее адвокаты отказались комментировать решение суда. В январе 2018 года суд постановил выплатить пострадавшему 65 тысяч долларов в качестве компенсации, передает издание San Francisco Chronicle. Отмечается, что преступник продолжил отбывать наказание.

Представитель департамента исполнения наказаний воздержался от комментариев, добавив, что «серьезно относится к жалобам на сексуальные домогательства, дискриминацию и любые другие действия, несущие угрозу безопасности сотрудников и заключенных».

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