Американская учительница решила доказать свое право совращать учащихся

Бывшая учительница из американского штата Алабама по имени Чарли Паркер решила бороться за право заниматься сексом с учащимися. Об этом сообщает New York Post.

Ранее 31-летняя женщина была обвинена в домогательствах к двум 16-летним учащимся. В ответ бывшая учительница подала в суд, требуя признать запрет на отношения со студентами антиконституционным.

Согласно нынешним законам, преподаватели не имеют право заниматься сексом с учащимися, не достигшими 19-летнего возраста. При этом для представителей других профессий такого запрета нет.

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Женщина намерена доказать, что учителя имеют точно такие же права, как и работники других сфер. Адвокаты бывшей учительницы замечают, что за секс с 16-летним ребенком наказуем для школьного дворника, но позволителен, к примеру, для адвокатов и врачей. Возраст согласия в штате Алабама составляет 16 лет.

Если женщине удастся доказать свое право на занятия сексом с учащимися, выиграет и ее 33-летний муж. Летом прошлого года он тоже был обвинен в сексуальном контакте с бывшим учеником.

В январе оштрафованный за секс со своей собакой житель Австралии решил в суде доказать право на сношение с животным. Мужчина посчитал назначенное наказание незаконным и уверяет, что не делал питомцу ничего плохого.

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