Аноним завалил студентов секс-игрушками, лампочками и наушниками

Неизвестный завалил учащихся канадского университета Реджайна (провинция Саскачеван) анонимными посылками из онлайн-магазина Amazon. Об этом сообщает CBC News.

Как утверждается в материале издания, студенческие союзы Реджайна уже несколько месяцев продолжают получать пакеты с Amazon, доверху наполненные случайными товарами. Среди них учащиеся обнаруживают компьютерные кабели, лампочки, наушники, зарядки для смартфонов, аптечки, чехлы для планшетов и даже секс-игрушки.

По словам заместителя главы управления по делам студентов Реджайна Шона Вискара (Shawn Wiskar), администрация университета «определенно смущена» неожиданным наплывом посылок. «Это, безусловно, один из самых смешных моментов в моей карьере. Мне очень интересно посмотреть, чем все это закончится», — признался он.

Как отмечают сами представители студенческих союзов, помимо Реджайна, подобная ситуация повторяется и в других университетах Канады. «Все, включая, Amazon, пытаются выяснить, кто стоит за всем этим», — уверяют они.

Когда в ноябре учащиеся Реджайна получили первую анонимную посылку, она была воспринята как чья-то нелепая шутка, и на нее никто не обратил внимания. Однако, когда пришел второй пакет Amazon с зарядными устройствами и вибратором в придачу, в университете призадумались. «Мы были шокированы. Мы опросили всех, но никто не признался», — заявил Вискар, подчеркнув, что только его студенческий союз получил 40 различных предметов на тысячу долларов.

Все посылки, кроме секс-игрушек, студенты собираются пожертвовать на благотворительность. В то же время представители Amazon признались, что не в силах идентифицировать отправителя — все было оплачено с анонимных подарочных карт.

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