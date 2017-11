Журналистка наведалась к студентам и дважды подверглась домогательствам

Администрация колледжа Мохок (Гамильтон, Канада) объявила в розыск студентов, которые подвергли сексуальным домогательствам телевизионного репортера. Объявление опубликовано в группе учебного заведения в Facebook.

Из поста следует, что девушка, которая оказалась в студенческом кампусе, дважды за день подверглась насилию.

«Если вам кажется, что это приемлемо или смешно — унижать и сексуально издеваться над женщиной, то вам не рады в Мохоке», — отметили в администрации.

В объявлении не стали раскрывать детали двух инцидентов, но уточнили, что на данный момент проводится внутреннее расследование, а виновных, вероятно, ждет отчисление.

О произошедшем рассказала и сама журналистка в своем Twitter. По ее словам, она брала интервью у студентов, когда один из парней прямо на камеру выкрикнул аббревиатуру FHRITP (f*ck her right in the pussy). Позднее это сделали еще раз.

Несмотря на явный сексуальный подтекст, сленговое выражение обычно используется в тех случаях, когда собеседник хочет подчеркнуть бессмысленность разговора. Пострадавшая настаивает, что инцидент определенно являлся домогательством.