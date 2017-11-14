Зрители американского телешоу принялись демонстративно уничтожать кофеварки

Поклонники американского телеведущего Шона Ханнити (Sean Hannity), который выпускает авторскую программу Hannity на Fox News, принялись уничтожать кофеварки фирмы Keurig. Стихийный флешмоб был организован после того, как компания отозвала свою рекламу из-за секс-скандала с кандидатом в сенаторы штата Алабама Роем Муром (Roy Moore), сообщает The HuffPost.

Юзеры публикуют видеоролики, в которых разбивают кофемашины с помощью молотков, клюшек для гольфа, а также сбрасывают их с балконов. Сам Ханнити также отреагировал на акцию, пообещав разыграть среди поклонников 500 новых устройств для приготовления напитка.

Помимо Keurig, от рекламы на шоу отказались компании 23 and me, Nature’s Bounty, Realtor.com и Eloquii.

Рой Мур был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних девушек. По данным The Washington Post, одной из пострадавших было 14 лет.

Ханнити обсудил скандал с Муром в эфире телешоу, усомнившись в правдивости обвинений в адрес политика. Ранее во время радиоэфира Ханнити сказал, что женщины вступали в интимную связь «по согласию». Как позднее объяснил ведущий, он имел в виду 17-летних девушек (возраст согласия в штате Алабама наступает с 16 лет).

Мур отрицает обвинения. Республиканская партия после скандала попросила его снять свою кандидатуру с выборов в местный сенат.