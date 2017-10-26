Трогавшего женщин за грудь известного журналиста выгнали из эфира

Американские телеканалы MSNBC и NBC News временно отстранили от эфиров известного журналиста Марка Галперина (Mark Halperin) после сообщений о сексуальных домогательствах, передает CNN.

Пользуясь сильным положением в ABC News, где он работал ранее, Гальперин на протяжении 10 лет безнаказанно распускал руки, утверждает CNN. О домогательствах заявили пять сотрудниц телекомпании. Одна из жертв говорит, что журналист трогал ее за грудь против воли и пытался поцеловать.

Сам Галперин в разговоре с CNN признал вину. По его словам, раньше он не понимал, что его поведение было неуместным и способно было причинить кому-то боль.

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«Я приношу искренние извинения. В этих условиях я собираюсь временно отойти от своей работы, пока мы не разберемся с ситуацией», — сказал журналист.

Галперин временно перестанет исполнять обязанности MSNBC, где он появлялся в утренней программе, и покинет пост аналитика на NBC News.

Марк Галперин работал в ABC News до 2007 года. Он занимал должность политического директора. Также он вел эфиры на Bloomberg TV. Галперин — автор книги Game Change («Игра изменилась») о президентской гонке 2008 года. Впоследствии книга была экранизирована, картина получила статуэтку «Эмми».

Отстранение Галперина от эфира произошло на фоне шквала сообщений о сексуальных домогательствах в Голливуде. Все началось с заявления известных актрис о приставаниях известного американского продюсера Харви Вайнштейна, о чем впервые развернуто написала газета New York Times. После того, как история Вайнштейна стала достоянием общественности, его уволили из собственной компании.