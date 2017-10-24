Ведущие глянцевые издания отказались от именитого фотографа из-за домогательств

Журналы Vogue, Vanity Fair, GQ, Glamour и другие издания, принадлежащие издательскому дому Conde Nast, прекратили сотрудничество с известным фотографом Терри Ричардсоном, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на внутреннее сообщение компании.

Журналы должны прекратить заказывать съемки у Ричардсона, а также отказаться от уже заказанных фотосессий, говорится в письме, которое вице-президентом Conde Nast Джеймс Вулхаус разослал ответственным лицам. В его письме не уточняется, что послужило причиной такого решения.

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Работы Ричардсона отличаются откровенностью, а модели, участвующие в его фотосессиях, неоднократно обвиняли фотографа в домогательствах, пишет издание. Фотограф все отрицает и завляет, что никогда никого ни к чему не принуждал.

По поведении Ричардсона заговорили после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Актрисы, работавшие с Вайнштейном объявили, что долгие годы страдали от его домогательств. Среди них — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Некоторые артистки заявили, что продюсер насиловал их, но они не сопротивлялись, чтобы не злить его.

На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.