«Трамп» помылся в душе с «главой предвыборного штаба» и обсудил Вайнштейна

Видео: Saturday Night Live / YouTube

Американский актер Алек Болдуин и комик Ларри Дэвид в эфире вечернего шоу Saturday Night Live‏ изобразили президента США и бывшего главу его избирательного штаба Пола Манафорта, которые вместе принимают душ. Ролик был опубликован на канале шоу в Youtube.

По сценарию, Трамп приходит в гости к Манафорту, который сейчас находится под домашним арестом. Президент предлагает обсудить важные вопросы в душе, чтобы избежать прослушки. «Я привел тебя в душ, чтобы убедиться, что на тебе нет проводов», — заявляет стоящий в шапочке для душа Трамп голому Манафорту.

Он также делает с Манафортом селфи и обсуждает с ним скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. «Какой идиот этот Харви Вайнштейн. Он мог бы избежать всего этого, если бы избрался в президенты», — отмечает Трамп в исполнении Болдуина.

Позже к ним присоединяется одетый в костюм вице-президент Майк Пенс в исполнении Бека Беннета и генеральный прокурор США Джефф Сешенс, которого сыграла Кейт МакКиннон.

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30 октября Манафорт сдался ФБР. Ему было предъявлено обвинительное заключение из 12 пунктов. В частности, он обвиняется в антигосударственной деятельности, в неуплате налогов, отмывании денег и сокрытии факта работы на иностранное правительство. По версии прокуратуры, Манафорт лоббировал интересы украинской власти, не уведомляя о своей работе на Киев. Через него прошло 75 миллионов долларов, которые он поместил в офшоры, и отмыл 18 миллионов из них. В настоящее время Манафорт находится под домашним арестом.