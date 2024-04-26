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16:20, 26 апреля 2024Ценности

Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети

Фото: Roy Rochlin / Getty Images for TIME

Внешность американской актрисы Джейн Фонды на красной дорожке премии TIME Earth Awards вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

86-летняя звезда Голливуда пришла на мероприятие в фиолетовом костюме, который состоял из прямых брюк со стрелками и приталенного пиджака. Также знаменитость надела рубашку в тон и серебристые босоножки на каблуках. В то же время она уложила волосы волнами с объемом у корней, подчеркнула губы вишневой помадой и нанесла румяна на щеки.

Читатели издания разделились во мнениях относительно снимков. «Очень красивая женщина», «Выглядит феноменально», «Красивая и стильная, хочу быть похожей на нее в старости», «Легендарная Джейн Фонда, изменившая лицо, как Кардашьян», «Посмотрите на ее руки, а потом на ее лицо — они совсем не совпадают [по возрасту]», «Похожа на марионетку», — указали юзеры.

В декабре 2023 года Джейн Фонда призналась, что хочет завести 20-летнего любовника.

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      Карина Черных
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