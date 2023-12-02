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07:59, 2 декабря 2023Культура

85-летняя актриса захотела завести молодого любовника

85-летняя актриса Джейн Фонда заявила, что хочет завести 20-летнего любовника
Джейн Фонда

Джейн Фонда. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

85-летняя звезда Голливуда Джейн Фонда призналась, что хочет завести молодого любовника. Об этом пишет Daily Express.

«Мне стыдно это говорить, но, если бы я завела любовника, ему было бы 20 лет. Потому что я не люблю старую кожу», — заявила актриса на съемках шоу с комиком Хизером Макмэханом. Фонда также не исключила, что еще встретит свою любовь.

Ранее Джейн Фонда объяснила важность тренировок для сексуальной жизни.

В декабре 2022 года актриса объявила о победе над раком во второй раз. Актриса отметила, что рак — неходжкинская лимфома — находится в стадии ремиссии. О том, что болезнь отступила, стало известно всего через несколько месяцев после постановки диагноза.

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      Марина Совина
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