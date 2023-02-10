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12:48, 10 февраля 2023Ценности

85-летняя Джейн Фонда объяснила важность тренировок для сексуальной жизни

Актриса Джейн Фонда: необходимо заниматься спортом для улучшения сексуальной жизни

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Джейн Фонда объяснила важность регулярных тренировок в любом возрасте. Материал на эту тему публикует Page Six.

85-летняя телезвезда на встрече с поклонниками в Нью-Йорке рассказала, что не занималась спортом до 40 лет, в том числе старалась как можно меньше посещать уроки физкультуры в школе. Однако, по словам знаменитости, в зрелом возрасте она стала более активной и качество ее жизни, а также фигура и ментальное здоровье значительно улучшились.

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«Я осознала, что лучший способ бороться с депрессией — это двигаться! К тому же вы должны оставаться сильными, чтобы иметь возможность поднимать внуков или нести свои сумки. И не забывайте про секс — необходимо оставаться гибким для лучшей сексуальной жизни», — заявила Фонда в разговоре с фанатами.

В декабре 2022 года она объявила о победе над раком во второй раз. Актриса отметила, что рак — неходжкинская лимфома — находится в стадии ремиссии. О том, что болезнь отступила, стало известно всего через несколько месяцев после постановки диагноза.

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Майя Пономаренко
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