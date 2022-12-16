Джейн Фонда объявила о победе над раком во второй раз

84-летняя Джейн Фонда объявила, что излечилась от рака за несколько месяцев

84-летняя звезда Голливуда Джейн Фонда объявила, что излечилась от рака за несколько месяцев, сообщает CBSNews со ссылкой на соцсети актрисы. Это уже вторая победа Фонды над смертельно опасной болезнью.

Фонда рассказала общественности, что рак — неходжкинская лимфома — находится в стадии ремиссии. О том, что болезнь отступила, стало известно всего через несколько месяцев после постановки диагноза. О начале лечения актриса сообщала в сентябре. Тогда она отметила, что этот вид рака поддается лечению и выступила за расширение доступа к медицинской помощи.

«Почти каждой семье в Америке приходилось сталкиваться с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое я получаю, и это неправильно», — заявила она.

«На прошлой неделе онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию», — написала звезда «Грейс и Фрэнки» в своем блоге под названием «Лучший подарок на день рождения» (21 декабря Фонде исполнится 85 лет, — прим. «Ленты.ру»). Знаменитость поблагодарила всех, кто молился и посылал ей добрые мысли.

Первые четыре курса химиотерапии были для меня довольно легкими, всего несколько дней усталости. Но последний был тяжелым и длился две недели, из-за чего мне было трудно что-либо делать

Джейн Фонда актриса

Фонда не в первый раз вышла победителем из борьбы со страшной болезнью. В 2010 году у нее диагностировали рак груди. Ей удалили опухоль, а вскоре стало известно о выздоровлении актрисы.

Ранее онколог перечислил симптомы обнаруженного у Джейн Фонды рака. Он отметил, что на неходжкинскую лимфому могут указывать увеличенные лимфоузлы и лихорадка.