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Онколог перечислил симптомы обнаруженного у Джейн Фонды рака

Онколог Нахас: увеличенные лимфоузлы и лихорадка могут указывать на неходжкинскую лимфому

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В начале сентября у голливудской актрисы Джейн Фонды, известной по фильмам «Грейс и Фрэнки» и «Книжный клуб», врачи обнаружили неходжкинскую лимфому. Эта разновидность рака крови опасна тем, что у нее мало специфических симптомов, которые заставляют срочно обратиться за медицинской помощью, заявил онколог Джордж Нахас. Основные настораживающие признаки заболевания он перечислил в беседе с Eat This, Not That!

Неходжкинская лимфома — это тип рака крови, который поражает лимфатические узлы, объяснил врач. По его словам, лимфоузлы являются частью иммунной системы и необходимы для борьбы с инфекциями и поддержания здорового гомеостаза. Однако из-за болезни белые кровяные тельца мутируют и начинают образовывать опухоли в жизненно важных органах и системах организма. Нахас добавил, что есть много подтипов неходжкинской лимфомы, наиболее распространенные из них — диффузная В-клеточная и фолликулярная.

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На развитие опасного заболевания в первую очередь могут указывать увеличенные лимфоузлы на шее, в паху или подмышках, продолжил онколог. Уплотнения будут похожи на твердые шарики и чаще всего безболезненны при пальпации. Среди других симптомов неходжкинской лимфомы он выделил боль в животе, боль в груди, кашель или затрудненное дыхание, постоянную усталость, беспричинную лихорадку. Также на рак могут указывать непреднамеренное похудение и ночная потливость.

Нахас отметил, что большинство из перечисленных симптомов неходжкинской лимфомы не являются специфическими и могут быть спровоцированы другими недугами. Однако в любом случае при их появлении необходимо обратиться к врачу для прохождения обследования и установления причин.

Ранее голливудская актриса Джейн Фонда призналась, что после диагностированной онкологии пересмотрела свои взгляды на жизнь. По словам знаменитости, на данный момент она сосредоточена на лечении и направила все силы на поддержку людей с подобным диагнозом.

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Наталья Обрядина
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