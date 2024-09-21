Джонсон: операция Израиля со взрывами техники в Ливане стало сигналом отчаяния

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works заявил, что операция Израиля со взрывами техники в Ливане является сигналом отчаяния.

Он назвал произошедшее террористической атакой, а Израиль — террористическим государством. «Это не разрушило шиитское движение, наоборот, произошедшее сделало "Хезболлу" более разгневанной в поисках возможности отомстить», — сказал он.

Джонсон также обвинил Запад в лицемерии. По его мнению, если бы «Хезболла» отправила кучу устройств связи израильским военным, и они взорвались бы в руках детей, это было единогласно признали террористическим актом.

«Самое печальное, что конфликт просто выходит из-под контроля. Я не думаю, что сейчас есть какая-то страна или нация, которые могут вмешаться, чтобы остановить происходящее», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что начало полномасштабной военной операции Израиля в Ливане имело бы катастрофические последствия. Она подчеркнула, что Москва глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, который подвергся беспрецедентным террористическим атакам.