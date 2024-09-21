Алаудинов сообщил о побеге 60 украинских военных в Курской области. Командование ВСУ безуспешно пыталось их вернуть

Алаудинов заявил, что 60 украинских военных сбежали от ВС РФ в Курской области

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 60 человек сбежали от ВС России на одном из участков в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы, бросив все Апти Алаудинов Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор

По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» на суджанском направлении подбили технику противника, в частности, миномет. Также был уничтожен расчет FPV и ангар, где хранилась техника.

Алаудинов ранее сообщал о тяжелом положении ВСУ в Курской области

Украинские войска вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции.

19 сентября командир спецназа «Ахмат» рассказал о тяжелом положении украинской армии на суджанском направлении в Курской области. По его словам, украинские военные пытаются хотя бы как-то закрепиться на отдельных участках.

Алаудинов заявил, что, несмотря на огневое воздействие, нет ни одного участка, где ВСУ могли бы продвинуться хотя бы на 100 метров. Он добавил, что ездил на крайний правый фланг российских подразделений на стороне городов Рыльск и Льгов.

Хочу отметить, что противник сегодня весь день пытался продавиться на двух участках. Были сожжены несколько единиц техники, на которых он продвигался. Ну, и уничтожено много противника Апти Алаудинов Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор

Генерал-майор также заявил, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта в Курской области — Николаево-Дарьино и Дарьино. Он также подчеркнул, что российские военные ежедневно добиваются продвижений в регионе.

Власти России назвали ситуацию в отдельных районах Курской области чрезвычайной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в некоторых районах Курской области, которые находятся под контролем украинский войск, чрезвычайной. По его словам, эта ситуация будет своевременно исправлена.

Песков считает, что контроль над всей этой территорией будет восстановлен. По его словам, в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

Президент России Владимир Путин назвал изгнание украинских военных из Курской области священным долгом Российской армии. По его мнению, необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак.

Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать Владимир Путин Президент России

В начале сентября Путин также отметил, что после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление российских войск в зоне специальной военной операции ускорилось, а общество страны консолидировалось.