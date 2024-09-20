«Несколько рожков патронов и пара гранат». Срочники больше месяца провели в окружении ВСУ в Курской области

Четверо срочников более месяца провели в окружении ВС Украины в Курской области

Четверо срочников провели 39 дней в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Дарьино Суджанского района Курской области. Об этом сами военнослужащие рассказали в эфире телеканала «Россия 1».

Боец группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России Алексей сообщил, что под звуки выстрелов он и трое его сослуживцев ушли поглубже в лес и засели там. «Но когда услышали русскую речь, два человека у нас вышли поближе, в кусты, послушать. На 39-й день увидели первого русского человека — прям душа радовалась», — сказал он.

После выхода из окружения бойцы встретили 155-ю бригаду ВС России

Корреспондент телеканала уточнил, что на четверых у солдат было несколько рожков патронов и пара гранат. Выйдя из окружения, военные встретили бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Группа рядового Ивана передала 155-й бригаде координаты целей, и враг был уничтожен телеканал «Россия 1»

«Мы встретились со 155-й бригадой штурмовиков и начали передавать по картам, которые у нас были, что где находится, позиции, что они делают — что мы видели лично — как техника проезжает, где примерно находится их артиллерия. Мы поочередно распределились: кто-то спит, кто-то не спит», — поделился рядовой группировки «Север» ВС России Иван.

В Кремле назвали ситуацию в отдельных районах Курской области чрезвычайной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в районах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ, чрезвычайной. «Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», — сказал представитель Кремля.

При этом он заверил, что контроль над всей этой территорией будет восстановлен. По словам Пескова, в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление. Президент Владимир Путин называл изгнание украинской армии из Курской области священным долгом российских военных.