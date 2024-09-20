Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 20 сентября 2024Россия

«Несколько рожков патронов и пара гранат». Срочники больше месяца провели в окружении ВСУ в Курской области

Четверо срочников более месяца провели в окружении ВС Украины в Курской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Четверо срочников провели 39 дней в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Дарьино Суджанского района Курской области. Об этом сами военнослужащие рассказали в эфире телеканала «Россия 1».

Боец группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России Алексей сообщил, что под звуки выстрелов он и трое его сослуживцев ушли поглубже в лес и засели там. «Но когда услышали русскую речь, два человека у нас вышли поближе, в кусты, послушать. На 39-й день увидели первого русского человека — прям душа радовалась», — сказал он.

Кадр: Telegram-канал «Два майора»

После выхода из окружения бойцы встретили 155-ю бригаду ВС России

Корреспондент телеканала уточнил, что на четверых у солдат было несколько рожков патронов и пара гранат. Выйдя из окружения, военные встретили бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Группа рядового Ивана передала 155-й бригаде координаты целей, и враг был уничтожен

телеканал «Россия 1»

«Мы встретились со 155-й бригадой штурмовиков и начали передавать по картам, которые у нас были, что где находится, позиции, что они делают — что мы видели лично — как техника проезжает, где примерно находится их артиллерия. Мы поочередно распределились: кто-то спит, кто-то не спит», — поделился рядовой группировки «Север» ВС России Иван.

В Кремле назвали ситуацию в отдельных районах Курской области чрезвычайной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию в районах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ, чрезвычайной. «Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», — сказал представитель Кремля.

При этом он заверил, что контроль над всей этой территорией будет восстановлен. По словам Пескова, в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

Материалы по теме:
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«На войне не боятся только дураки» Россиянин ушел добровольцем на СВО. Как увиденное на фронте изменило его?
«На войне не боятся только дураки»Россиянин ушел добровольцем на СВО. Как увиденное на фронте изменило его?
Сегодня
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

ВСУ вторглись в Курскую область в августе, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление. Президент Владимир Путин называл изгнание украинской армии из Курской области священным долгом российских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел завершить конфликт с Россией в 2024 году. Единственным способом он назвал свою «формулу мира»

      Полковник высказался о будущем группировки ВСУ в Курской области

      Бывший глава МВД Украины рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России

      Дима Билан зарегистрировал собственный магазин

      Дело возбудили после конфликта на территории школы в Ростовской области

      Россияне стали тратить меньше денег на курортах Турции

      Домохозяйкам посоветовали кинуть в унитаз шипучие таблетки

      В российском регионе второй раз за год зацвела сирень

      В ЦБ сменится глава отвечающего за предложения по ставке департамента

      Космонавт рассказал о «тихо стареющей» МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше