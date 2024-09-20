Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 20 сентября 2024Россия

В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

Песков назвал чрезвычайной ситуацию в районах Курской области под контролем ВСУ

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, чрезвычайная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заверил, что контроль над всей территорией Курской области, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен. По его словам, в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

Украинские войска вторглись в Курскую область в августе, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября армия Россия начала контрнаступление. Президент Владимир Путин называл изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

      Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

      Рухнули акции немецкого автогиганта

      Катя Лель раскрыла секрет красоты

      В России представители теробороны пожаловались на отсутствие выплат

      Тигр съел пастуха

      900-летнее веретено нашли археологи в российском регионе

      Россиянам напомнили о необходимости оплатить ряд налогов до декабря

      Украинским военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram

      На Украине запретили призыв одной категории граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше