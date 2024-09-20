В Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной

Песков назвал чрезвычайной ситуацию в районах Курской области под контролем ВСУ

Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, чрезвычайная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Ситуация, конечно же, в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заверил, что контроль над всей территорией Курской области, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен. По его словам, в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

Украинские войска вторглись в Курскую область в августе, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября армия Россия начала контрнаступление. Президент Владимир Путин называл изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.