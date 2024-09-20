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13:03, 20 сентября 2024Россия

В Кремле высказались о восстановлении контроля России над всей Курской областью

Песков: контроль над всей территорией Курской области будет восстановлен

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Контроль над всей территорией Курской области, где с начала августа идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), будет восстановлен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен», — заверил Песков. Он заявил, что в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

Пресс-секретарь президента также назвал чрезвычайной ситуацию в тех районах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России исправят сложившуюся ситуацию, заверил он.

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Президент Владимир Путин ранее назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. Как заявлял глава государства, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». ВСУ меж тем не оставляют попыток прорваться в Курскую область на некоторых участках границы с Россией.

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      Анастасия Шейкина
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