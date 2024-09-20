В Кремле высказались о восстановлении контроля России над всей Курской областью

Песков: контроль над всей территорией Курской области будет восстановлен

Контроль над всей территорией Курской области, где с начала августа идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), будет восстановлен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен», — заверил Песков. Он заявил, что в исходе боевых действий в приграничье у него нет сомнений.

Пресс-секретарь президента также назвал чрезвычайной ситуацию в тех районах Курской области, которые находятся под контролем ВСУ. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России исправят сложившуюся ситуацию, заверил он.

Президент Владимир Путин ранее назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. Как заявлял глава государства, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». ВСУ меж тем не оставляют попыток прорваться в Курскую область на некоторых участках границы с Россией.