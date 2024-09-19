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14:07, 19 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о попытках ВСУ прорваться через границу в Курской области

МО: ВСУ предприняли три попытки прорыва через границу России в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли три попытки прорыва через границу с Россией в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что за минувшие сутки Украина пыталась прорвать границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. В результате ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, бронетранспортер и два автомобиля.

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Днем ранее, 18 сентября, ВСУ также пытались прорвать границу России в Курской области. По данным Минобороны, Украина хотела проникнуть в Веселое и Медвежье, но российские военные не дали ей этого сделать. Тогда ВС России уничтожили две шведские боевые машины пехоты СV-90 и восемь боевых бронированных машин. В тот же день армия России вернула контроль над Николаево-Дарьино и Дарьино, сообщал командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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