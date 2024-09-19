Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. Военные взяли под контроль еще два села

Алаудинов заявил об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта в Курской области. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Два села в Курской области перешли под контроль России

Алаудинов уточнил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль два села в Суджанском районе Курской области — Николаево-Дарьино и Дарьино. Он отметил, что российские военные «очень хорошо поработали».

Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино Апти Алаудинов командир «Ахмата»

12 сентября была опубликована карта населенных пунктов, освобожденных в Курской области. На тот момент под контроль были взяты десять сел: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Алаудинов указал на неудачи ВСУ в Курской области

18 сентября глава «Ахмата» заявил, что подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удается удержать свои позиции в Курской области. Он добавил, что за неделю российские войска уничтожили две понтонные переправы Украины.

Алаудинов подчеркнул, что российские военные ежедневно добиваются продвижений в Курской области. Он также сообщал, что российские силы закрепляются в населенном пункте Борки после его освобождения из-под контроля Украины.

Минобороны России объявило о контроле над селом Борки в Суджанском районе 16 сентября. Тогда же подразделения группы «Север» освободили деревню Успеновка Кореневского района.

Россия обещала ответить на вторжение Украины в регион

Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных. По его мнению, необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак. «Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — призвал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия уже начала отвечать на вторжение ВСУ в Курскую область. «Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» — подчеркнул он.

14,2 тысячи человек потеряли ВСУ на курском направлении

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье. Согласно неофициальным данным, российские военные планируют отрезать части основной линии ВСУ — от Коренева до Суджи — от снабжения.

По данным Минобороны, с начала августа ВСУ потеряли на курском направлении более 14,2 тысячи военнослужащих.