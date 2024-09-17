В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 400 человек

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих. Данные раскрыли в Минобороны России.

Кроме того, Киев лишился 19 единиц бронетехники, в том числе четырех танков, шведской боевой машины пехоты CV-90 и 14 боевых бронемашин. Также уничтожены пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Российская армия продолжает отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Помимо ударов по украинским войскам на территории российского региона, атакуются резервы Киева в Сумской области. Всего с начала боев в российском регионе Украина потеряла на курском направлении более 14,2 тысячи военнослужащих.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска закрепляются в населенном пункте Борки в Курской области после его освобождения из-под контроля Украины. По его словам, село зачищено подразделением «Арбат» совместно с 810-й бригадой.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По неофициальным данным, Вооруженные силы России планируют отрезать части основной линии ВСУ — от Коренева до Суджи — от снабжения.