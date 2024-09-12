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13:54, 12 сентября 2024Россия

Раскрыты ближайшие планы России по контрнаступлению в Курской области

Mash: Россия планирует отрезать ВСУ в Курской области от снабжения

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ближайшее время российские войска, осуществляющие контрнаступление в Курской области, планируют отрезать части основной линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) — от Коренева до Суджи — от снабжения. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно каналу, Вооруженные силы России собираются взять под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а затем село Любимовка, к которому им удалось продвинуться на семь километров за ночь.

Кроме того, издание рассказало об освобождении Обуховки и Покровского. По его данным, также взята под огневой контроль трасса СуджаКоренево, являющаяся одной из важнейших линий снабжения украинских войск.

Ранее о том, что Российская армия заняла Обуховку и продвигается в сторону Любимовки, также сообщил военкор Юрий Котенок.

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Информация о том, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области, появилась вечером 10 сентября. Как рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, по состоянию на 11 сентября освобождены около 10 населенных пунктов, однако их названия не привел. До этого неофициально сообщалось, что возвращен контроль над населенными пунктами Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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