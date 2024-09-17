Соратник Кадырова оценил ситуацию в Курской области

Алаудинов: ВС России закрепляются в Борках Курской области после освобождения

Вооруженные силы (ВС) России закрепляются в населенном пункте Борки в Курской области после освобождения населенного пункта из-под контроля Украины. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его цитирует ТАСС.

«В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили. Туда завели подразделение закрепления. Там сработало подразделение "Арбат" совместно с 810-й бригадой», — отчитался Алаудинов.

Минобороны России сообщило о контроле над селом Борки в Суджанском районе 16 сентября. Тогда же подразделения группы «Север» освободили деревню Успеновка Кореневского района.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

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