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12:17, 16 сентября 2024Россия

Армия России освободила от ВСУ село под Суджей в Курской области

Минобороны России заявило об освобождении села Борки Суджанского района

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России освободила от Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Борки Суджанского района Курской области. Об этом заявили в Минобороны в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Помимо этого, подразделения российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Успеновка Кореневского района.

В ведомстве добавили, что также нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ, бригаде нацгвардии и двум бригадам теробороны Украины в районе населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый луг, Плехово и Покровский.

Днем ранее об освобождении села Борки также заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, населенный пункт зачистили от бойцов ВСУ военнослужащие из подразделения «АрБат» и 810-й бригады. Офицер также опубликовал видео с докладом российского бойца о возвращении контроля над населенным пунктом.

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10 сентября стало известно, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области. На данный момент от украинских военных освобождено не менее десяти населенных пунктов. По неофициальным данным, российские военные планируют отрезать части основной линии ВСУ — от Коренева до Суджи — от снабжения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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