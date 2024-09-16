Армия России освободила от ВСУ село под Суджей в Курской области

Минобороны России заявило об освобождении села Борки Суджанского района

Армия России освободила от Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Борки Суджанского района Курской области. Об этом заявили в Минобороны в ходе брифинга о ситуации в регионе.

Помимо этого, подразделения российской группировки войск «Север» вернули контроль над деревней Успеновка Кореневского района.

В ведомстве добавили, что также нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ, бригаде нацгвардии и двум бригадам теробороны Украины в районе населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый луг, Плехово и Покровский.

Днем ранее об освобождении села Борки также заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, населенный пункт зачистили от бойцов ВСУ военнослужащие из подразделения «АрБат» и 810-й бригады. Офицер также опубликовал видео с докладом российского бойца о возвращении контроля над населенным пунктом.

10 сентября стало известно, что Россия начала масштабное контрнаступление в Курской области. На данный момент от украинских военных освобождено не менее десяти населенных пунктов. По неофициальным данным, российские военные планируют отрезать части основной линии ВСУ — от Коренева до Суджи — от снабжения.