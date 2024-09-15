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18:54, 15 сентября 2024Россия

Алаудинов сообщил об освобождении села в Курской области

Алаудинов: ВС РФ зачистили от ВСУ поселок Борки в Курской области

Кадр: Telegram-канал «Апти Алаудинов «АХМАТ»

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Борки в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

По его словам, военнослужащие из подразделения «АрБат» и 810-й бригады зачистили поселок от противника и взяли пленных. «Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов!» — написал генерал-майор.

Также Алаудинов опубликовал видео, на котором военнослужащий докладывает об освобождении села Борки от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что в операции также принимали участие военнослужащие 382-го батальона морской пехоты 810-й бригады.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал об уничтожении роев украинских дронов. По его словам, противник использует для обнаружения целей разведывательные беспилотники «Лелека», которые также оперативно уничтожаются бойцами ВС РФ.

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      Маргарита Миронова
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