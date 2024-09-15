Командир спецназа «Ахмат» рассказал об уничтожении роев украинских дронов

Аид: бойцы уничтожают рои из FPV-дронов ВСУ в районе Суджи Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают в районе Суджи Курской области целые рои из FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным Аид.

По словам бойца, с такими интенсивными атаками FPV-дронов (First-Person View — вид от первого лица) он сталкивался только на волчанском направлении в Харьковской области.

«Противник активно использует FPV-расчеты. Бесконечным роем их отправляет один за одним, но точность расчетов оставляет желать лучшего… У нас школа БПЛА воспитывает операторов более профессиональных. Как видно, с дронами у противника нет проблем», — отметил он.

Помимо FPV-дронов, противники используют для обнаружения целей для артиллерии разведывательные беспилотники «Лелека». Их также оперативно уничтожают бойцы, подчеркнул Аид.

Военнослужащие уже говорили, что ВСУ при атаке Курской области используют новые приемы. Одной из особенностей действий противника стало активное использование инженерной техники и применение мобильных групп пехоты для захода в населенные пункты. Выполнив поставленные задачи, украинцы незамедлительно покидают территорию.