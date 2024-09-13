Российский боец рассказал о новой тактике ВСУ в Курской области

Боец ВС России: ВСУ используют новые тактические приемы в Курской области

Агрессия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сопровождается использованием украинскими войсками новых тактических приемов. Об этом рассказал изданию Daily Storm военнослужащий 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России Андрей.

Одной из особенностей действий противника на указанном участке боец назвал активное использование инженерной техники. «С танками идет всегда инженерная машина, но таких я раньше не встречал», — пояснил он. ВСУ выстраивают танки в колонну, боевые машины поочередно обстреливают российские позиции, отметил он. «Создается ощущение, что работает один танк», — сказал солдат.

Кроме того, в Курской области ВСУ применяют мобильные группы пехоты для захода в населенные пункты. Выполнив поставленные перед ними задачи, украинцы незамедлительно покидают территорию, пояснил морпех.

Также, по словам бойца, противник применяет тактику заманивания — собеседник издания назвал это одним из самых неприятных факторов боевых действий в Курской области. Также он указал на превосходство украинских средств радиоэлектронной борьбы и избирательное применение ВСУ артиллерии. «Основной упор здесь сделан на FPV-дроны. Их тут [очень] много, буквально каждая дорога простреливается», — подытожил военнослужащий ВС России.

12 сентября Минобороны России подвело итоги двух дней контрнаступления в Курской области. Военное ведомство отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов. Неофициальные источники сообщают о занятии еще нескольких поселков, сел и деревень.