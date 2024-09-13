Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:58, 13 сентября 2024Россия

В Минобороны заявили о «новом измерении» СВО после вторжения ВСУ в Курскую область

Замглавы МО Фомин: СВО приобрела «новое измерение» из-за ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) приобрела «новое измерение» после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом заявил на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует РИА Новости.

«После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — констатировал он.

Материалы по теме:
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

По словам Фомина, до случившегося Киев выставлял себя как жертву и преподносил боевые действия в качестве якобы справедливой борьбы за независимость. Эту ложь развеяло вторжение в Курскую область, уверен замглавы ведомства.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      В США заявили о сокращении возможностей Вашингтона по поддержке Украины

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      Стало известно о взрывах в районе складов ВСУ в Одессе

      ФСБ сообщила о координации директоратом МИД Британии нанесения поражения России

      В Белоруссии оценили обоснование укрепления войск НАТО

      «Нужен природный дар». В России призвали принимать в вузы только при наличии способностей

      США и Британия обсудят снятие ограничений на данные о ракетах для Украины

      Россияне раскрыли свои траты на ремонт

      Российские банки предупредили об угрозе для продаж товаров в рассрочку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше