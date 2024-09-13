В Минобороны заявили о «новом измерении» СВО после вторжения ВСУ в Курскую область

Замглавы МО Фомин: СВО приобрела «новое измерение» из-за ВСУ в Курской области

Специальная военная операция (СВО) приобрела «новое измерение» после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области. Об этом заявил на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны Александр Фомин, его цитирует РИА Новости.

«После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — констатировал он.

По словам Фомина, до случившегося Киев выставлял себя как жертву и преподносил боевые действия в качестве якобы справедливой борьбы за независимость. Эту ложь развеяло вторжение в Курскую область, уверен замглавы ведомства.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. За двое суток группировка войск «Север» освободила 10 населенных пунктов.