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23:58, 18 сентября 2024Россия

Российские военные взяли под контроль два села в Курской области

Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль курские села Николаево-Дарьино и Дарьин
СюжетМинобороны

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Суджанском районе Курской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Алаудинов уточнил, что российские военные взяли под контроль два села в Курской области — Николо-Дарьино и Дарьино.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — рассказал он.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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