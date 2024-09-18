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11:15, 18 сентября 2024Россия

Алаудинов сообщил о безуспешных попытках ВСУ удержать позиции в Курской области

Алаудинов: за неделю армия РФ уничтожила две понтонные переправы ВСУ под Курском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удается удержать позиции в Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Генерал отметил, что за неделю российские войска уничтожили две возведенные противником понтонные переправы.

Подразделения Вооруженных сил России продолжают освобождать регион, заявил Алаудинов. Продвижения в Курской области фиксируются каждый день, сказал он.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на курском направлении. По данным министерства, с начала августа — именно тогда начались бои в курском приграничье — противник потерял свыше 14,2 тысячи военнослужащих.

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      Алан Босиков
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