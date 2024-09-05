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16:45, 5 сентября 2024Россия

Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных

Путин назвал священным долгом России выбить ВС Украины из Курской области

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные должны выбросить силы противника из Курской области, — для них это является священным долгом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Слова главы государства приводит ТАСС.

По словам Путина, сейчас необходимо думать о людях, которые проходят через серьезные испытания и страдают от террористических атак.

«Вся страна должна делать все для того, чтобы этих людей поддержать», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что противник пытался заставить перебросить российские силы с одного участка на другой и остановить наступление на ключевых направлениях. При этом достичь целей ему так и не удалось, а Вооруженные силы РФ стабилизировали ситуацию и начали постепенно «выдавливать» украинские войска с приграничных территорий.

Ранее Путин назвал результат атаки на Курскую область для Вооруженных сил Украины. По его словам, после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление Российской армии в зоне специальной военной операции ускорилось, а российское общество консолидировалось.

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      Варвара Кошечкина
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