Путин назвал результат атаки на Курскую область для ВСУ

Путин: ВСУ атакой на Курскую область ослабили себя на других направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате атаки на Курскую область ослабили себя на других направлениях. Об этом, озвучивая результат вторжения на территорию России для Киева, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Его трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

По его словам, после атаки на российское приграничье Киев ослабил себя, из-за чего наступление Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) ускорилось. На фоне сложившейся ситуации российское общество только консолидировалось, хотя ВСУ хотели посеять панику, подчеркнул глава государства.

Кроме того, в России увеличилось число тех, кто захотел заключить контракт с Минобороны для участия в СВО, констатировал Путин. Он добавил, что противнику не удалось отвлечь Россию от наступления в Донбассе.

Путин ранее заявлял, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. Армия, согласно его заявлению, берет под контроль в зоне проведения СВО территории квадратными километрами.

В Курской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, а также режим контртеррористической операции — в регионе больше четырех недель идут бои с Вооруженными силами Украины, там пострадали свыше 220 человек.