Названо число пострадавших при обстрелах в Курской области детей

Омбудсмен Львова-Белова: 11 детей пострадали при обстрелах в Курской области

Одиннадцать детей пострадали при обстрелах в Курской области. Такое число назвала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что ее команда продолжает помогать жителям приграничного региона и сейчас работает с пятью семьями, которые воспитывают детей с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Львова-Белова уточнила, что две семьи из Курской области переехали в специализированные центры Москвы и Московской области, там они получают постоянный медицинский уход.

До этого стало известно, что с начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадал 201 житель региона. Власти перевезли жителей приграничных районов в 94 пункта временного размещения.

Бои в Курской области продолжаются уже больше двух недель. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера.