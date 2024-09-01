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12:40, 1 сентября 2024Россия

Песков рассказал об ответе России на вторжение Украины в Курскую область

Песков: ответ РФ на вторжение в Курскую область уже происходит и будет продолжен

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ответ России на вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область уже происходит и будет продолжен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает в воскресенье, 1 сентября, РИА Новости.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российские военные принимают решительные меры в ответ на действия противника в приграничных регионах.

Как сообщалось ранее, член палаты лордов британского парламента барон Ричард Балф выразил мнение, что наступательная операция ВСУ в Курской области не могла пройти без одобрения США.

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      Игорь Дмитров
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