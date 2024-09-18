Минобороны заявило о четырех попытках прорыва ВСУ через границу с Курской областью

МО: ВСУ пытались прорвать границу у Веселого и Медвежьего в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться через границу России в Курской области. Всего за минувшие сутки было предпринято четыре попытки, отчитались в Минобороны.

Там уточнили, что Украина безуспешно пыталась осуществить попытку прорыва в направлении Веселого и Медвежьего. Потери противника составили до 70 человек, два танка, среди которых один — немецкий Leopard. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили две шведские боевые машины пехоты СV-90 и восемь боевых бронированных машин.

За все время боевых действий в Курской области, по данным Министерства обороны, Украина потеряла свыше 14,6 тысячи человек. Россия тем временем 11 сентября начала контрнаступление в приграничье и вернула под свой контроль свыше 10 населенных пунктов. Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.

В Минобороны ранее заявляли, что специальная военная операция приобрела «новое измерение» после вторжения ВСУ в Курскую область. До случившегося, как подчеркивали в ведомстве, Киев выставлял себя как жертву и преподносил боевые действия в качестве якобы справедливой борьбы за независимость.