Алаудинов рассказал о тяжелом положении ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ находятся в тяжелом положении на суджанском направлении

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на суджанском направлении в Курской области. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что украинские военные пытаются хотя бы как-то закрепиться на отдельных участках.

По его словам, российские солдаты «достойно отработали весь день»: противник понес большие потери. Несмотря на огневое воздействие, нет ни одного участка, где ВСУ могли бы продвинуться хотя бы на 100 метров, подчеркнул Алаудинов.

«Противник действительно находится в очень тяжелом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — заявил генерал-майор.

Алаудинов отметил, что ездил на крайний правый фланг российских подразделений на стороне городов Рыльск и Льгов. «Хочу отметить, что противник сегодня весь день пытался продавиться на двух участках. Были сожжены несколько единиц техники, на которых он продвигался. Ну, и уничтожено много противника», — заключил он.

Ранее Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. По его данным, военнослужащие вернули под свой контроль два населенных пункта в Суджанском районе — Дарьино и Николаево-Дарьино.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области.