Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:06, 21 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области

Алаудинов: группа из 60 украинских военных сбежала от ВС РФ в Курской области

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 60 человек смогла скрыться от военных ВС России на одном из участков в Курской области. О побеге украинских бойцов заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

«Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы, бросив все», — раскрыл подробности Алаудинов.

Кроме того, по его словам, бойцы спецназа «Ахмат» на суджанском направлении смогли подбить технику противника, в частности, миномет, а также уничтожили расчет FPV и ангар, где хранилась техника.

Ранее Алаудинов рассказал о тяжелом положении ВСУ в Курской области. Он объяснил, что противник несет большие потери и что нет ни одного участка, где он мог бы продвинуться хотя бы на 100 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Бакальчука отпустили из-под стражи. Сооснователь Wildberries сделал первое заявление после освобождения

      Ко главе ФБР обратились из-за хакерской атаки на штаб Трампа

      На Украине заявили о требовании силовиков к операторам связи

      Генассамблея FIDE рассмотрит вопрос о полноценном допуске российских шахматистов

      Байден встретится с лидерами Австралии и Японии

      Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области

      В Госдуме обратились к ООН по поводу Зеленского

      Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

      Еще два беспилотника самолетного типа сбили в российском регионе

      Пушков сделал заявление об участии Харрис в выборах президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше