Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области

Алаудинов: группа из 60 украинских военных сбежала от ВС РФ в Курской области

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью 60 человек смогла скрыться от военных ВС России на одном из участков в Курской области. О побеге украинских бойцов заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

«Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы, бросив все», — раскрыл подробности Алаудинов.

Кроме того, по его словам, бойцы спецназа «Ахмат» на суджанском направлении смогли подбить технику противника, в частности, миномет, а также уничтожили расчет FPV и ангар, где хранилась техника.

Ранее Алаудинов рассказал о тяжелом положении ВСУ в Курской области. Он объяснил, что противник несет большие потери и что нет ни одного участка, где он мог бы продвинуться хотя бы на 100 метров.