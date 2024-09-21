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02:20, 21 сентября 2024Мир

Европейской столице предрекли крупнейшее за 11 лет наводнение

В Будапеште ожидают пик крупнейшего за 11 лет наводнения 21 сентября

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Будапеште в субботу, 21 сентября, ожидают пик крупнейшего за 11 лет наводнения. О ситуации в европейской столице сообщил портал Infostart.

Отмечается, что в ближайшие сутки уровень воды в Дунае поднимется до 8,5 метра, что на пять метров выше нормы. Таким образом, наводнение в Будапеште выйдет на свой пик.

Нынешний катаклизм станет крупнейшим с 2013 года, когда уровень воды поднялся до 10 метров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что вынужден отложить свои международные дела, в том числе речь в Европарламенте, из-за наводнения в городе.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. Президент Чехии Петр Павел предположил, что на восстановление страны от последствий паводков уйдут многие месяцы и даже годы.

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      Евгений Силаев
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