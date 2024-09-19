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00:46, 19 сентября 2024Мир

Петр Павел оценил сроки восстановления Чехии после наводнения

Президент Чехии Павел: на ремонт инфраструктуры после наводнения уйдут годы
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Чехии Петр Павел предположил, сколько времени потребуется на восстановление инфраструктуры, поврежденной от крупномасштабного наводнения. Его слова приводит РИА Новости.

Павел оценил сроки восстановления Чехии после наводнения и предположил, что на это уйдут годы многие месяцы и даже, скорее, годы.

«Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами и серьезно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям, селам и городам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют этот ущерб», — отметил он.

15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. к.

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      Марина Совина
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