Петр Павел оценил сроки восстановления Чехии после наводнения

Президент Чехии Петр Павел предположил, сколько времени потребуется на восстановление инфраструктуры, поврежденной от крупномасштабного наводнения. Его слова приводит РИА Новости.
Павел оценил сроки восстановления Чехии после наводнения и предположил, что на это уйдут годы многие месяцы и даже, скорее, годы.
«Членам правительства будет необходимо сесть вместе с мэрами городов и гетманами и серьезно поговорить о том, как существенно помочь наиболее пострадавшим людям, селам и городам. Потому что те бюджеты, которые сегодня рассматриваются, точно не покроют этот ущерб», — отметил он.
15 сентября на некоторые страны Европы обрушился шторм «Борис», который вызвал наводнения в Польше, Австрии, Румынии, Словакии и Чехии. к.